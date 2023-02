Må det nu ikke være kristent?

Jeg har netop på DR set udsendelsen ”Civilisationernes storhed og fald”. Udover at det var en strålende oplevelse, så undrer det mig, at DR-speakeren oversætter den i udsendelsen anvendte engelske tidsangivelse ”BC” (Before Christ) med ”f.v.t.” (før vor tid/tidsregning) i stedet for at sige ”før Kristi”(f.Kr.). Samme besynderlighed har jeg set i en række andre af DR’s udsendelser i de senere år. Udtrykket ”f.v.t.” er vel egentlig noget vrøvl, da også år før Kristi fødsel (år 0) indgår og altid har indgået i vores tidsregning. F.eks. er år 44 f.Kr. (kejser Cæsars død) jo en tidsangivelse, som er et klart defineret år i vores tidsangivelse – og altså ikke et eller andet år ”før vores tidsregning”. Er denne umiddelbart besynderlige udtryksform ”f.v.t.” et nyt forsøg fra DR’s side på en slags religiøs korrekthed over for f.eks. islam – på trods af at Kristus jo er en historisk person, der i lighed med f.eks. Cæsar har levet? Eller er der en mere saglig begrundelse?