Der findes en bedre fredag

Store bededag bør flyttes til fredag efter Kristi himmelfart. Det er en arbejdsdag, hvor mange tager en feriedag. Mange skoler holder lukket, så det er meget naturligt at flytte store bededag til denne fredag i stedet for at afskaffe den. Familien Danmark kan tilgodeses med en lille ferie. Arbejdsmarkedets parter har med denne løsning lettere ved at forhandle tingene på plads, da der ikke bør være tale om kompensationer for en slettet helligdag.