Du har brugt din kvote, Paludan

Rasmus Paludan er en landsskadelig borger, der med sit misbrug af ytringsfriheden i Sverige og Danmark tager os som gidsler for sine sygelige synspunkter ved offentligt at brænde en anden religions hellige skrift. Han har fået så stor indflydelse på vores omdømme, at der må sættes en stopper for hans ytringsfrihed, inden vi af andre får prædikatet af at være laissez faire-nationer.