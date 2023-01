Poul Riisgaard mener i JP 25/1, at jeg har ”tunnelsyn”, når jeg 22/1 beskriver landbrugsplanternes fotosyntese som årsag til landbrugets negative CO 2 -udledning. Men sådan har det da altid været, og min pointe er netop, at det derfor er naivt at kalde landbruget ”det mest CO 2 -udledende erhverv i Danmark”.

Som modargumenter anfører