Jeg er stor tilhænger af værnepligt – til mænd. Og jeg er stor tilhænger af, at kvinder, som gerne vil have mulighed for at tjene deres land militært, får og har adgang til det. Så kan man altid diskutere, om der er noget ved de eksisterende regler, som skal justeres. Men grundlæggende er det nuværende system indrettet på en rimelig måde.