Jeg, årgang 1942, er vokset op med ”frihed under ansvar”, et letfatteligt og hævdvundet udtryk. Nogle af disse dages hændelser, der bærer signaturen Paludan synes at have glemt de to sidste ord ”under ansvar”. Et ansvar, som man svigter og dermed samtidig på skammelig vis svigter fronten mod Rusland ved at bringe Nato-udvidelsen i fare.