Gik alle bisper frem på rad/I deres mangt og vælde./De mægted ej i nye kvad/Om kirkens plads at fortælle. 11 biskopper på rad i et korstog mod nedlæggelse af store bededag. Endelig en sag, der er værd at kæmpe for. Glemt er, at generationer af biskopper har siddet på hænderne og set, at ca. 3 pct. af danskerne går i kirke hver søndag, og