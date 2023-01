Akutte problemer i vores sundhedsvæsen kræver akut handling

Vi hører det desværre gang på gang: Vores akutafdelinger er pressede til et punkt, hvor det ikke længere kan hænge sammen. Senest kom et opråb fra Regionshospitalet Gødstrups akutlæger, der oplever at have så travlt, at deres patienter risikerer at dø i venteværelset. Det siger sig selv, at patienter på akutafdelinger er – ja, akutte –