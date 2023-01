Husejere skal selv ajourføre BBR, og mange sørger for at meddele forbedringer, f.eks. tilbygning. De nye ejendomsvurderinger sker bl.a. med baggrund i BBR, men titusinder af boligejere har ikke ajourført BBR, og derfor får de forkerte ejendomsvurderinger. Kommunerne har påtalt, at de ikke har ressourcer til at tjekke eller modtage ajourføringer