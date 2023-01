Så er der igen håndbold, og min hustru og jeg nyder hver en kamp med stor begejstring. Vi har et tv, og der er lyd på, så vi uden problemer kan følge kampens gang. Men her hører begejstringen også op. Hvorfor skal vi uafladeligt høre på kommentatorer, der taler med sig selv, om sig selv og til sig selv? I et væk taler de uden at have noget