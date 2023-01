Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

24/01/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Pædagogstuderende: Mens pædagogerne drukner, kaster politikerne doughnuts ud i stedet for redningskranse

Forestil dig, at en pædagog var modig nok til at gå forrest for at skabe en arbejdskultur, hvor man ikke blot turde at vise sårbarhed over for sine kolleger, men også var i stand til at søsætte samtaler om forventningspres, ambitioner og følelser af utilstrækkelighed.