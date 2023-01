Debatten om afskaffelse af en helligdag har efterhånden nået et stadium, hvor det ikke drejer sig om hverken fornuft eller logik. For SVM-regeringen gælder det åbenbart kun om at statuere et eksempel på, at man vil videreføre den tidligere regerings magtfuldkommenhed. Bare fordi man kan. Efter lang tids venten har Finansministeriets regnedrenge