Lars Boje Mathiesen er ved at blive blå bloks højtråbende onkel

I det andet hjørne har vi Lars Boje Mathiesen, som råber lystigt op, samtidig med at han decimerer dansk politik til et spil skak og i samme ombæring får kaldt Ellemann for løgner og dead man walking. Det udstiller desværre, hvorfor en blå regering aktuelt er et umuligt projekt, når Bojes retorik og ringeagt for Venstre står i vejen for den politiske samtale.

Jeg håber, at Lars Boje Mathiesen på et tidspunkt vil snakke politik igen. Imens kan han jo glæde sig over alt den blå politik, Venstre får ført ud i livet, mens han brøler videre i debatindlæg og på Facebook. I Venstre er vi klar til at snakke med alle Folketingets partier. Og det gælder også Lars Boje Mathiesen, hvis han på et tidspunkt vil agere konstruktiv opposition igen.

Jo bedre det går Venstre i regeringen, jo større er chancen for en blå regering på et senere tidspunkt.