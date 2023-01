Unge skal sikres bedre veje gennem uddannelsessystemet, så det bliver lettere at flytte viden

Det er svært at vælge uddannelse. Den unge står dér på tærsklen til voksenlivet og tænker, at dette er den første store beslutning, der kan få betydning for hele ens fremtid. Selv om sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked er meget mindre lineær, så kommer vi ikke uden om, at de unge oplever det sådan. De oplever valget som skræmmende.