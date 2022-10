Danmark er et dejligt land

Vi har et stabilt demokrati uden valgsvindel. Et sikkerhedsnet under samfundets syge og svageste. Som regel er politikerne enige om at fordele 98 pct. af det danske bruttonationalprodukt (bnp) på 2.500 mia. kr. årligt. Så er der 2 pct., 50 mia. at forhandle om. De blå partier vil gerne bruge dem til skattelettelser, måske finansieret af midler fra overførselsmodtagerne.