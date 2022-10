Endnu engang kan man læse i morgenaviserne, at der mangler tusindvis af sygeplejersker. I Jyllands Posten citeres Løkke Rasmussen for, at han vil gå så vidt at afskaffe den dyrebare behandlingsgaranti. Selvom det er borgernes eneste middel til at få deres rettigheder sat igennem over for den formidable velfærdsstat. Begrundelsen