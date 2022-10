Grus i det fransk-tyske maskineri kan koste på sikkerheden i hele Europa

Hvert år samles alle ministre fra den franske og tyske regering til et topmøde. Ministrene bruger mødet på at skabe bånd til hinanden, drøfte sagerne på den europæiske agenda og koordinere interne anliggender.

Men i år skal ministrene spejde langt over Rhinen for at få snerten af et sundt samarbejde: Topmødet er aflyst.