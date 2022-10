Forleden så jeg en person sammenligne Pape og Ellemann med Gøg og Gokke. Det er nemmere at gøre nar end at forholde sig til virkeligheden. Den er, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har haft regeringsmagten i næsten tre et halvt år. I den tid har vi set et hav af dårlige sager, minkskandalen, FE-sagen, slettede sms’er, varmechecks