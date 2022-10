Under antagelse af at vi alle gerne vil give en bæredygtig verden videre til vores efterkommere, så undrer de danske partiers grønne politik mig noget. I Danmark står landbruget for ca. 30 pct. af den samlede CO 2 -udledning – men det er jo blot den del af CO 2 -udledningen, som foregår i Danmark.

Så hvor meget hjælper CO 2 -afgifter