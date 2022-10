Jeg er hamrende frustreret over, at medierne knap interesserer sig for folketingskandidaters uddannelses- og erhvervsbaggrund i et ligestillingsperspektiv. Journalister og redaktører siger hele tiden, at man går op i en større repræsentation i dækningen, men sandheden er, at man slet ikke ønsker at følge skåltalerne om repræsentation til