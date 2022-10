Efter at opfinde den strategisk smågeniale finte at stille op som statsministerkandidat er Søren Pape Poulsens fald fra magtens tinde siden udskrivning af folketingsvalget som en olympisk skiløber ned ad pisten. Lynhurtig. Efter at have etableret en platform med mulighed for at bringe skarpe, selvstændige politiske tiltag til bordet frigjort