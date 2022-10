Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er kommet med et forslag om frit valg for ældre til at kunne fravælge en sosu-assistent eller hjemmehjælper, som bærer tørklæde og går i gevandter, som er påkrævet i en islamisk kultur.

Lige nu er Europa i gang med at støtte de kvinder i Iran, som demonstrerer for og ønsker et frit Iran,