Journalist Cecilie Beck stillede søndag aften et interessant spørgsmål i statsministerdebatten. Ud fra en præmis om, at en bæredygtig fremtid pr. definition er dyr og skal gøre ondt, spurgte hun de tre statsministerkandidater, hvad en sådan bæredygtig fremtid må koste. Hvorfor tror hun, det skal gøre ondt for at være grønt?