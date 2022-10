Jeg ville gerne stemme på jer, men ...

Kære Konservative og Venstre, selv om jeg igennem mange år stemte til venstre for Socialdemokratiet, så fik De Konservative min stemme ved det seneste valg. Dels så jeg gerne, meget gerne, at De Konservative fik held med at opløse danske regioner – dels stillede de med en kandidat, som jeg havde og har dyb respekt for. Og selv om jeg absolut