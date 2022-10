Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

16/10/2022 KL. 10:00

For abonnenter

Swipekulturen ødelægger vores parforhold

Til trods for at det aldrig har været lettere for os at finde en partner, så har det aldrig været sværere for os at holde fast i en.