Det offentlige er mere forelsket i projektmageri end velfærd

Ligegyldige projekter uden nogen form for effekt, udover at være beskæftigelse for nogle medarbejdere og lægge beslag på penge og tid, der kunne have været brugt på velfærd.

Et tredje eksempel kommer fra Slagelse Kommune. Her besluttede et flertal i det tidligere byråd at købe en gammel storebæltsfærge som hjemsted for kultur og iværksætteri. Projektet har kørt i flere år, uden at der er kommet noget som helst ud af det, udover at der er brugt 17 mio. kr. i investering, og at den almindelige drift lægger beslag på 3-6 mio. kr. årligt i Slagelse. Penge, som kunne have været brugt i kernevelfærden.

Offentligt projektmageri, opfundet i maven på forvaltningen og uansvarlige politikere, er en stigende byrde for vores samfund.