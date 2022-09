Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

28/09/2022 KL. 17:00

Kør selv ud og se efter, Venstre: Frie dyr leger bedst

Danmark skal løfte sin del af ansvaret for at vende tilbagegangen i naturen. Her er vi godt på vej til at indfri vores løfte til danskerne om 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker. Selv om Venstre ikke vil høre.