Politik er spild af CO2

Kære CO 2 -udledende medborger. Jeg skriver til dig som en trøst. Du behøver ikke spise flere linser (hvis ikke du har lyst). Og du behøver ikke længere føle skyld, når du ser en alvorlig politiker på tv med FN’s verdensmål på jakken, fordi du, igen, ikke har gjort dit for at nedsætte dit CO 2 -forbrug.

