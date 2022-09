Kære Inger Støjberg. Du er imod eliten i København og tror, at folk i Udkantsdanmark skal hjælpes til bedre forhold. Du har ret, for så vidt at man har fået for langt til sygehus, og at det mange steder kniber med at få læger.

Men du var selv med i den Løkke-regering, der besluttede supersygehusene og gennemførte en katastrofal