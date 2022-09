Når vi spænder cykelhjelmen, ved vi per instinkt, hvorfor vi gør det, og hvorfor det er en god investering: Vi passer på det dyrebareste, vi har: vores hoveder.

Den enkle logik gælder desværre ikke for psykiatrien i dag. Det kan jeg bevidne som far til et psykisk sårbart barn, som virksomhedsleder og som indehaver af et terapicenter.