Danmark bør investere kraftigt i Grønland af åbenlyse årsager

JP berettede 10/9, at en 23-årig multihandicappet pige, der hverken kan tale eller gå, fødte et barn efter mindst ét seksuelt overgreb på handicapinstitutionen Ivaaraq i Vestgrønland, hvor pigen er beboer. Den rystende sag må blive den afgørende katalysator for et ultimativt opgør med de komplekse samfundsproblemer i Grønland.