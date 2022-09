Du laver også fejl en gang imellem, men det gør dig jo ikke til en skiderik, vel?

Bag rattet eller på cyklen er det nemt at få øje på de andres fejl, eller hvad de burde have gjort anderledes. I Rådet for Sikker Trafik hører vi ofte, at det er godt, vi udvikler kampagner til alle de andre derude. De kører nemlig med hovedet under armen. Det er til gengæld sjældent, at den enkelte indrømmer sine egne fejl eller utilstrækkeligheder.