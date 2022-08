Nu må vi borgerlige fremlægge vores forståelsespapir

Den 17. juni 2021 skrev jeg i Jyllands-Posten, at vi borgerlige burde tale mere om, hvad vi er enige om, i stedet for at tale om, hvor vi er uenige. Det er en forpligtelse over for de borgerlige vælgere.

Det er næsten lidt grotesk, når det første udspil til den borgerlige front kommer fra Det Radikale Venstre. Efter en analyse