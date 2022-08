Det er en fejl at anskue socialdemokratisme som rendyrket folkelighed

I den brede offentlighed har der, især i årene med Mette Frederiksen som formand, bredt sig en fejlagtig opfattelse af, at Socialdemokratiet er et parti med en rendyrket antielitær appel. At partiet føres an af en hovedstadsforskrækket kulturpolitik, der udelukkende prioriterer masseunderholdning til folk i stationsbyer og ydre provins,