Gode venner svigter man ikke. Mette Frederiksens trofaste følgesvende i departementerne gjorde, hvad hun bad om i minksagen, og hun kvitterer ved at undlade at foretage sig noget over for embedsværket på trods af Minkkommissionens relevante kritik af visse topmedarbejdere i embedsværket.

”Gode venner kan ikke købes for penge,” nynner