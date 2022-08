Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

10/08/2022

Klapjagten på de “fine københavnske saloner” handler om magtesløshed

Det kan godt være, at Inger Støjberg har succes med at tale en polarisering mellem Jylland og København op. Men den dækker over noget andet: Vi vil have vores tilværelse i fred for politikernes nidkære indblanding.