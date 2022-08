Statsministeren har også en tredje mulighed

Dette har forstærket formodningen blandt politikere på Christiansborg, journalister og politiske kommentatorer, om at vi står over for et valg enten i september eller i oktober. Afhængigt af, om statsminister Mette Frederiksen vil udskrive valget, inden hun bliver mødt af et mistillidsvotum. Eller om hun vil vente og tvinge De Radikale til gennem fremsættelsen af deres mistillidsvotum direkte at forårsage, at regeringen bliver væltet, og valget bliver udskrevet.

Men der er faktisk også en tredje mulighed, som slet ikke bliver nævnt i de aktuelle analyser og kommentarer om situationen, og som måske ganske vist heller ikke er så sandsynlig, men som ikke desto mindre rent faktisk eksisterer. Nemlig, at statsministeren vælger, hvis hun bliver mødt med et mistillidsvotum i Folketinget, at lade regeringen gå af uden at udskrive folketingsvalg.