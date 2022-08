Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

07/08/2022 KL. 08:45

Venstre og De Konservative har valgt systempolitikken og svigter de unge

Skrot aftalen om udflytning af de videregående uddannelser fra store byer. Såret er begyndt at bløde og i stedet for at behandle det, ser man blot til og venter på, at blødningen bliver endnu værre.