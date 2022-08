Nye, skræmmende tal om optaget på sundhedsuddannelserne har kaldt sygeplejerskernes talsmænd og -kvinder på banen, og de har øjensynligt ikke lært noget af den sidste tabte konflikt. Før jeg går til sagen, vil jeg referere et lille ordsprog: ”Skoven svandt ind, men træerne blev ved med at stemme for øksen, for øksen var smart: