Vi saver og saver ..

Kommunerne vil også kunne indarbejde det i lokalplaner, så alle hustage skal vende i en bestemt retning og forsynes med tegltag med integrerede solceller, så taget fremstår ”normalt” og ikke er skæmmet af store sorte kasser. Og ja, det øger prisen vel 150-200.000 kr. Men det gør isoleringskravene i muren og vinduerne og krav om ventilationsanlæg i forhold til gamle byggereglementer også.

Hvor kommer solcelleteknologien så primært fra? Fra Kina. Et diktatur, som vi i 30 år har ladet sig vokse stadig stærkere og dominerende for vore penge og teknologi for ussel, kortsigtet profit. Modsat Vesten opererer Kina med en meget langsigtet politik. Og det er det, vi i dag er ved at se et resultat af.