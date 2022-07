Elsk 60’er-betonen – vi skal beholde den længe endnu

Alene i Vollsmose i Odense skal der i alt rives 1.000 boliger ned – eller cirka hver tredje bolig. I Gellerupplanen i Aarhus er der aktuelt fremsat et forslag om, at seks boligblokke med i alt 360 lejligheder skal rives ned for at give plads til nye projekter. Ghettoplanen betyder, at der på landsplan skal rives 4.000 almene lejeboliger ned inden 2030. Men der er mindst tre gode grunde til, at politikere og boligselskaberne besinder sig, før bulldozerne sættes ind, og vi som samfund begynder at tage det alvorligt, at tiden er løbet fra nedrivninger, hvis det er muligt at bevare og transformere: