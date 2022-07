Gør togtrafikken til det lette valg

Langt om længe har SAS indgået en overenskomst med sine piloter, og det betyder, at rigtig mange nu igen rejser med fly sydpå for at holde sommerferie. Fly er nu igen det ferietransportmiddel, der bedst kan betale sig, på trods af at det er den rejseform, som er absolut værst for klimaet. Man kan ikke bebrejde passagererne, for rejsen med