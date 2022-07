Jeg er dybt uenig med Jesper Olsen i hans holdning i Inger Støjberg-sagen. Han banker i bordet med loven i hånd; lov er lov og så ikke mere. Hvad med at tænke? Tag nu for eksempel grundlovens §3: »Den udøvende magt er hos kongen.« Alle ved da, at kongehuset ingen politisk magt har. Folketinget har for længst overtaget kongens udøvende magt.