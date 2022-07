Mette Dalsgård og Peter Mogensen fra Kraka Advisory evner at skrive med tastaturet dyppet i parfume. Hensigten med deres kronik i JP 13/7 er at agitere for opstilling af flere vindmøller på land og færre på havbund. De forsøger at få projektet til at glide ned hos modvillige landkrabber ved at stænke parfume på argumenterne. De har ret