Youtube har ageret dybt ansvarsløst

Det er med stor undren, at jeg så og oplevede alle de videoer, der blev lagt på Youtube af den formodede gerningsmand fra tragedien i indkøbscentret Field’s på Amager i København. Jeg undrede mig dybt over, at Youtube ikke havde fjernet og blokeret for den slags voldlige vidoer, der b.la viser en ung mand poserer med et stort gevær, som han holder ind imod egen tinding . Samt poserer på gulvet med rød væske, der skal illustrerer blod ud af sin mund. Der lå også link til musikvideoer med musik, der opfordrer til mord og vold.