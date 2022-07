Tre gode grunde til grøn skattereform

Forleden aftalte et bredt flertal i Folketinget, at Danmark skal have en CO 2 -afgift. Afgiften er et stort bidrag til at nå det ambitiøse klimamål om 70 pct. CO 2 -reduktion i 2030, fordi virksomhederne får økonomisk incitament til at nedbringe deres udslip.





Det er godt nyt for industrivirksomhederne og deres medarbejdere, at der er tale om en bred aftale, der har en realistisk indfasning fra 2025 og frem. Det giver nemlig virksomhederne vished og stabilitet om deres rammevilkår og konkurrenceevne i årene, der kommer. Aftalen balancerer fint mellem at passe på klimaet og danske produktionsarbejdspladser. Det er der især tre gode grunde til.