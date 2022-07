Kvindelig tækker: Andres hænder, øjne og ord har hvilet på mig på måder, jeg ikke ønskede

Jeg hedder Laura Feline. Jeg er uddannet tækkemand. Og så er jeg en nørd. Hvis der er noget, der fanger min interesse, er jeg klar til at nørde det til level 100. Jeg elsker det. Og det bliver kun bedre, når jeg nørder sammen med andre. I et fællesskab. Så da jeg for snart fire år siden beslutter mig for at starte på tækkemandsuddannelsen,