Det er blevet dyrere at være dansker, markant dyrere. Den stigende inflation og krigen i Ukraine har presset priserne på især fødevarer til historiske niveauer, og flere peger på, at priserne meget vel kan stige med øget hastighed hen over sommeren. Herhjemme har situationen fået Fødevareministeriet – anført af fødevareminister Rasmus Prehn – til at