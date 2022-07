Vi kæmper om den internationale arbejdskraft

Nu skal vi jo nødig derhen, at der via overenskomstforhandlinger bliver inddraget helligdage eller det, der er værre. Men hvis vi ikke er fremme i bussen, så bliver risikoen større for hver dag, der går. Der er ikke længere mangel på arbejdspladser, men der er mangel på arbejdskraft. Og det er baggrunden for, at det helt usædvanligt er