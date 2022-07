Ledere kan godt undværes, men de skal lære at undvære arbejde

Mange ledere tror, at de ikke kan undværes. Endnu flere tror, at de ikke kan undvære deres job. Begge dele er en fornægtelse af en sandhedsværdi. For de glemmer, at det er okay at have et liv uden for arbejdet. Tid til afslapning og frakobling er vigtigt for alle og endnu vigtigere i en tid, hvor stress er gennemsyrende i vores samfund.